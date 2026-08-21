Ексміністерка освіти Гриневич: НМТ поки має залишатися таким, як є, з обов'язковою математикою

Колишня міністерка освіти і науки України (2016-2019), проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Лілія Гриневич вважає, що через безпекову ситуацію формат національного мультипредметного тесту (НМТ) поки має залишатися таким як є, а математика має бути обов’язковим предметом на тестуванні.

"Основна мета ЗНО чи НМТ – це справедливий доступ до вищої освіти, і в цьому сенсі Україна як демократична країна і країна, яка декларує саме доступ до вищої освіти на основі досягнень людей, які вступають, в обов’язковому порядку мусить мати якийсь інструмент оцінювання. Тому що дуже легко повернутися до корумпованих практик, які колись у нас були при вступі до вищих навчальних заходів. У зв’язку з цим, зараз дискусія полягає не в тому, чи відміняти нам НМТ чи ЗНО, чи залишати. Я думаю, що дискусія має бути в іншій площині, яким має бути формат такого незалежного оцінювання. І це без сумніву залежить від безпекової ситуації", – сказала Гриневич в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи має змінюватися формат НМТ.

Вона зауважила, що наразі є багато труднощів, пов’язаних з форматом НМТ, наприклад, те, що діти мають працювати з чотирма предметами в один день, те, що вони мусять спускатися в укриття і переривати свою роботу.

Крім того, вона додала, що величезна кількість українських молодих людей складають НМТ за кордон, і це означає, що державі треба створити умови і для них.

"І всі ці обмеження призводять до такого формату НМТ, який він є. Але цей рік дав кілька інших уроків – нам треба обладнувати екзаменаційні центри в прифронтових територіях і в тих, які мають гіршу безпекову ситуацію, обов’язково в укриттях", – наголосила Гриневич.

Також, вона зазначила, що іншим питанням є сам формат завдань, і чи можна сьогодні держава дозволити дводенне НМТ.

"Для цього треба спробувати тим, хто це пропонує, поїхати в такий регіон і зрозуміти, що означає приїхати до тимчасового укриття. Або, наприклад, якщо діти знаходяться за кордоном і інколи їдуть складати НМТ в зовсім інше місто країни, ніж вони живуть", – додала вона.

У зв’язку з вищепереліченим, на думку Гриневич, поки безпекова ситуація залишається такою як є, формат НМТ не варто змінювати.

Серед іншого, колишня міністерка вважає, що математика має залишатися обов’язковим предметом на НМТ.

"Але йде мова про два рівні математики: рівень математики для життя і рівень математики поглиблений. Наприклад, якщо ви вступаєте на інженерну спеціальність, то ви маєте обрати поглиблений рівень математики, якщо ви йдете на гуманітарну спеціальність, ви можете взяти математику на базовому рівні, тому що математика дуже розвиває, по-перше, мозок і нейрокондигнітивні функції людини… по-друге, людям потрібна практикоорієнтована математика", – розповіла вона.

Як повідомлялося, на початку червня, на тлі суспільних дискусій про НМТ, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50 депутатами зареєстрували законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.

Колишні міністр освіти і науки Оксен Лісовий і експрем’єрка Юлія Свириденко виступали проти такої депутатської ініціативи.

Після призначення міністром освіти Андрій Бутенко заявив, що НМТ повинно бути оптимізовано із урахуванням сучасних воєнних реалій.

Пізніше він обговорив з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком удосконалення системи НМТ, зокрема проведення двох окремих сесій і можливість запровадження зимової сесії НМТ.

На початку серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд працює над зміною правил складання НМТ в 2027 році.

18 серпня міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що математика має залишатися обов’язковим предметом у НМТ, а дискусія може йти лише про обсяг і складність.