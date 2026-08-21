Глава МВС розраховує на схвалення Радою законопроєкту про посилення відповідальності за порушення ПДР

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський сподівається на скоріше включення до порядку денного та розгляд законопроєкту №15348 щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості та інші порушення правил дорожнього руху.

"Дійсно, це питання нагальне. І після останньої трагічної події в місті Києві ми активно почали рухатися щодо проєкту №15348, який повинен був розглядатися позавчора, але не дійшла до нього черга через тривоги. Я звертався з листом до голови Верховної Ради, щоб його включили в порядок денний", – сказав глава МВС у парламенті під час "Години запитань до уряду", відповідаючи на запитання народного депутата Романа Грищука щодо впровадження системи штрафних балів та роботи патрульних автомобілів "Фантом".

Він наголосив, що питання посилення безпеки на дорогах перебуває під контролем президента України та обговорювалося на засіданні РНБО. За словами Вигівського, МВС також провело спецнараду у четвер, 20 серпня, за участю представників правоохоронного комітету ВР, народних депутатів і керівництва поліції Києва щодо прискорення законодавчих змін.

Раніше МВС ініціювало посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості, анонсувало запуск нових камер автоматичної фіксації ПДР, а також повернення на дороги спецавтомобілів "Фантом", які здійснюють фіксацію порушень у русі. Активізація законодавчих ініціатив відбулася після низки резонансних ДТП у столиці в серпні. Зокрема, Вигівський повідомляв, що лише за перші тижні серпня в Україні зафіксовано понад 1300 ДТП із постраждалими людьми.

Як повідомлялося із посилання на поліцію Києва, 17 серпня внаслідок зіткнення двох транспортних засобів марки BMW одна з автівок в’їхала на територію літньої тераси закладу на вул. Велика Васильківська в центрі столиці та перекинулася, травмованого водія – порушника перевірять на стан алкогольного сп’яніння.

19 серпня у Солом’янському районі Києва автомобіль влетів у зупинку, внаслідок ДТП двоє загиблих та четверо постраждалих, один чоловік у важкому стані.