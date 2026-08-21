Спека очікується в Україні на вихідних, але в низці областей дощі з грозами

Жарка суха погода очікується в Україні у суботу, 22 серпня, з температурою вночі 18-23°, вдень сильна спека 35-37°, у більшості західних областей 27-32°.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у більшості областей без опадів, лише в західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний (вдень на заході країни північно-західний), 7-12 м/с, в західних областях вдень пориви 15-20 м/с.

В Києві 22 серпня жарка суха погода з температурою вночі 21-23°, вдень сильна спека 35°. Вітер південний, 7-12 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 22 серпня найвища температура вдень була +36,6°С в 2000р., найнижча вночі +4,6°С в 1914р.

В неділю, 23 серпня, у більшості центральних, вночі і північних областей України місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, на заході країни 11-16°; вдень 23-28°, в центральних областях до 32°, на сході та південному сході країни сильна спека 35-37°.

В Києві 23 серпня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.