Україна прагне отримати дозвіл Маска на використання Starlink для ударів по пускових установках у Росії – ЗМІ

Україна звертається до американського мільярдера Ілона Маска з проханням дозволити використання супутникової мережі Starlink на далекобійних безпілотниках для ударів по військових об’єктах на території Росії, повідомляє The Financial Times.

"За словами осіб, обізнаних із ситуацією, Україна прагне отримати дозвіл на використання дронів, оснащених системою Starlink, проти пускових установок балістичних ракет на відстані до 200 км углиб території Росії, оскільки Київ стикається з гострою нестачею перехоплювачів протиповітряної оборони. Такий крок потребуватиме схвалення Ілона Маска, чия позиція щодо України та використання нею його супутникового інтернет-сервісу постійно змінюється", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ще однією потенційною перешкодою є те, що колишній міністр оборони Михайло Федоров, який мав прямий зв’язок із Маском у Києві, нещодавно був звільнений.

Потреба в такій стратегії виникла через критичну нестачу ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Інтенсифікація обстрілів з боку РФ та дефіцит боєприпасів на світовому ринку змушують українське військове керівництво змінити підхід і зосередитися на знищенні самих засобів нападу, а не лише на збиванні випущених ракет. Обладнання дронів супутниковим зв’язком дозволить операторам утримувати стійке управління на великих відстанях та зменшить вразливість апаратів до засобів радіоелектронної боротьби.

Переговори щодо цього питання залишаються складними. Президент Володимир Зеленський піднімав тему розширення зони дії Starlink під час зустрічі з Дональдом Трампом, однак американська сторона поки що сприймає цю ініціативу стримано.

Наразі офіційного дозволу на застосування технології за межами України немає.