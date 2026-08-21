Петиція про встановлення пам'ятника Булгакову в Києві не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом встановити в столиці пам’ятник російському письменнику Михайлу Булгакову не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 22 червня і станом на 21 серпня вона набрала лише 464 голосів із 6 тис. необхідних.

"Його шедевр "Собаче сердце". Ми й досі користуємося в обігу цитатами з цього твору. А про "Майстер і Маргарита" – один тільки кіт, на Андріївському узвозі в Києві, якого недавно знесли біля того самого будинку де жив і творив цей митець, міг сам розказати про киян і гостей міста... Михайло Булгаков – киянин! Йому має бути пам’ятник в м. Києві, незалежно від того яка зараз тут влада", – йшлося в петиції.

Як повідомлялося, 4 червня у Києві на Андріївському узвозі демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову. Рішення про демонтаж монументу з публічного простору столиці було ухвалене Київською міською радою 18 грудня 2025 року. Підставою для демонтажу став фаховий висновок Українського інституту національної пам’яті щодо належності об’єктів, присвячених Булгакову, до символіки російської імперської політики. Демонтований пам’ятник Булгакову передали на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая.

На початку серпня петиції до Київради із закликом встановити пам’ятники письменникам Валер’яну Підмогильному і Івану Багряному, поетесі Ліні Костенко або пам’ятник вбитим росією українським дітям на місці демонтованого монумента Булгакову на Андріївському узвозі в столиці не набрали необхідних для розгляду голосів.