Держава профінансувала забезпечення 99% учнів гарячими обідами – Микита

Заступник керівника Офісу президента України, голова Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад Віктор Микита повідомив про нараду з керівниками обласних адміністрацій, на якій обговорили підготовку регіонів до початку нового навчального року, забезпечення дітей гарячим харчуванням, облаштування укриттів, енергонезалежність закладів освіти та інші питання.

"Станом на зараз понад 9 370 закладів освіти готові забезпечити дітей гарячими обідами. Це майже 99% усіх учнів, які навчаються на цьому рівні. Держава забезпечила громади фінансовим ресурсом для досягнення цього показника", – написав Микита в Телеграм у п’ятницю за підсумками наради.

Також він повідомив про роботу над реалізацією ініціативи президента "Пакунок школяра" з фінансування родин першокласників для закупівлі необхідних речей до школи перед початком нового навчального року, але не уточнив, на якому вона перебуває етапі.

Заступник керівника ОП розповів про роботу зі створення енергонезалежних шкіл, яка полягає в обладнанні найбільших закладів освіти засобами автономного живлення, генерації та тепла. "Школи стануть справжніми просторами незламності, де у разі відключень світла діти зможуть тривалий час перебувати в теплі та з електроенергією. Минулої, важкої зими такі рішення у громадах та регіонах довели свою ефективність. Це наш перевірений шлях, яким ми рухаємося далі", – повідомив Микита.