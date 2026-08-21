УВА закликає Зеленського скликати РНБО з питання стану і відновлення видавничої галузі

Громадська спілка "Українська видавнича асоціація" (УВА) закликає президента України Володимира Зеленського скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) з питання стану і відновлення видавничої галузі та критичної інфраструктури книговидання.

"Весь книжковий ринок України – це близько 7-8 млрд грн річного обороту, тобто величина, співставна з обігом одного середнього торговельного центру; за дослідженням Українського інституту книги, галузь залишається малою і вразливою навіть у роки формального зростання доходів. Цю невелику галузь ворог б’є з прицільною наполегливістю, яку важко пояснити воєнною доцільністю і легко – бажанням знищити саме те, що формує українську ідентичність", – йдеться в зверненні, яке оприлюднив керівник УВА Артем Біденко.

Там звернули увагу, що за літо ворог знищив близько 13 мільйонів книжок – майже третину всього річного накладу книжок і брошур в Україні, який за 2025 рік склав 33,21 млн примірників, – а прямі збитки галузь оцінюються щонайменше в 1,19 млрд грн.

Зазначається, що галузеві оцінки вказують на падіння загального накладу до 15% і продажів до чверті в примірниках уже цього року.

"Якщо будуть знищені українські видавці на їх місце через певний час зайдуть іноземні, вже не буде ціннісної складової, лише комерційна. Для нас важливі не лише книжки українською мовою, але і українські автори, правильні ціннісні книжки, підтримка національної ідентичності", – наголосили в Асоціації.

В УВА зазначили, що найгостріша проблема – відсутність робочого механізму компенсації вже завданих збитків і відновлення знищених накладів.

Також, на думку асоціації, бракує ще кількох базових інструментів, кожен із яких давно діє в інших секторах економіки, але оминув книжкову галузь: доступне пільгове кредитування на відновлення виробничих потужностей і поповнення накладів; воєнне страхування накладів – поширення страхування від воєнних ризиків на товари в обороті й готову продукцію; закупівлі книжок для бібліотек – відновлення прямої державної закупівлі, призупиненої ще у 2022 році через секвестр; компенсація оренди книгарням – запуск передбаченої чинним законом про підтримку книжкового ринку субсидії; можливості для самостійного відновлення – ухвалення проєкту "Культурний простір" про підтримку креативних індустрій, забезпечення реального звільнення сфери від ПДВ згідно з вимогами закону, та інші інструменти.

"Жодне з перелічених питань не потребує мільярдних вливань і жодне не є юридично нерозв’язним – більшість документів уже підготовлена галуззю і передана урядові. Причина затримки має цілком буденне управлінське походження: усі ці рішення передбачають виділення коштів або зняття вимоги під час війни, а це той тип відповідальності, які ніхто не хоче на себе брати.

У зв’язку з вищевикладеним УВА просить президента скликати засідання РНБО з питання стану і відновлення видавничої галузі та критичної інфраструктури книговидання і за його результатами рішенням зобов’язати Кабінет міністрів у визначені строки: виділити кошти на компенсацію збитків; поширити механізм страхування і компенсації воєнних ризиків (постанова № 1541) на товари в обороті й готову продукцію, а також передбачити компенсацію за майно, знищене до долучення до програми; відновити пряму державну закупівлю книжок для поповнення бібліотечних фондів; поширити державні програми доступного кредитування на відновлення накладів; запустити передбачену законом компенсацію оренди книгарням; утворити міжвідомчу робочу групу з питань розвитку видавничого ринку.

Як повідомлялося, 27 липня прем’єр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі.

Видавці, книгарі і профільна асоціація розраховують на підтримку держави в компенсації збитків внаслідок російських обстрілів. Також видавці закликають державу запровадити для них пільгове кредитування і страхування товарних залишків від воєнних ризиків, а також запустити програми стимулювання попиту на книги і поповнення бібліотек.

Керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявляє, що РФ прицільно знищує книжкову інфраструктуру України, і закликає державу негайно спрямувати 1-1,5 млрд грн на відновлення галузі.