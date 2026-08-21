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Плани Федорова відвідати США пов'язані із залученням ресурсів для нових defense tech проєктів – пресслужба

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Плани Федорова відвідати США пов'язані із залученням ресурсів для нових defense tech проєктів – пресслужба

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров планує відвідати Сполучені Штати Америки для залучення ресурсів для нових проєктів в сфері defense tech, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресофісі Федорова.

"Головна ціль поїздки, яка потенційно планується, пов’язана залученням ресурсів для нових проєктів в сфері defense tech", – зазначив пресофіс Михайла Федорова.

Раніше видання Kyiv Independent повідомило, що колишній міністр оборони Михайло Федоров розглядає можливість поїздки до Сполучених Штатів наступного тижня. Водночас британська газета The Guardian припустила, що поїздка пов’язана із намаганнями заручитися підтримкою Вашингтону щодо проведення виборів в Україні.

#федоров #defense_tech #сша
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