СБУ викрила "крота" російського ГРУ в лавах спецпідрозділу Нацгвардії

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України за сприяння командування спецпідрозділу Національної гвардії України затримали на Одещині агента російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ.

"За матеріалами справи, ним виявився офіцер, командир групи спеціального призначення НГУ, який передавав рашистам службову інформацію про бойову роботу свого підрозділу на передовій та в тилу ворога. Як з’ясувало розслідування, фігурант "зливав" гру рф таємні відомості із закритої інформаційної системи Нацгвардії. Для цього він надав російським спецслужбістам персональні дані для входу до власного облікового запису відомчої інтернет-платформи", – повідомляє пресслужба СБУ.

Таким чином, встановило слідство, росіяни сподівалися отримати віддалений доступ до секретної інформації про заходи з планування, підготовки та здійснення бойових операцій, а також алгоритмів управління особовим складом спецпідрозділу.

"Однак, вже на початковому етапі розвідактивності "крота" кожен його крок документувався Службою безпеки України. Після проведення додаткових заходів щодо забезпечення режиму секретності роботи Сил оборони, співробітники СБУ затримали агента за місцем його проживання в Одесі. Під час розслідування також було встановлено, що фігурант на замовлення гру рф підпалив військове авто у портовому місті з відеофіксацією загоряння на телефонну камеру", – розповіли в СБУ.

За наявними оперативними даними, у подальшому фігурант мав виготовити саморобний вибуховий пристрій та передати його "кур’єру" для здійснення теракту на півдні України.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, ноутбук та інші носії інформації з доказами його роботи на воєнну розвідку РФ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.