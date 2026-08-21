Петиція про перейменування майбутньої станції Київського метро "Варшавська" на "Проспект ЄС" не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати проєктну станцію Київського метрополітену "Варшавська" на "Проспект Європейського Союзу" не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 22 червня і станом на 21 серпня вона набрала лише 385 голосів із 6 тис. необхідних.

"У зв’язку з останніми подіями та як символічний мирний протест проти рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла, пропонуємо розглянути питання щодо перейменування станції метро "Варшавська", яка будується, на "Проспект Європейського Союзу", – йшлося в петиції.

На думку автора петиції, азва "Проспект Європейського Союзу": підкреслюватиме незмінний європейський курс України; символізуватиме єдність із державами ЄС; відповідатиме стратегічному напряму розвитку України та її прагненню до повноправного членства в ЄС; матиме довгострокове символічне значення для столиці.

В травні 2023 року Київрада перейменувала проєктну станцію Київського метрополітену "Проспект Правди" на "Варшавська".

Як повідомлялося, у 2022 році у Київській міськраді було зареєстровано проєкт рішення про перейменування 5 станцій столичного метрополітену, назви яких так чи інакше пов’язані з РФ або її державами-сателітами. Зокрема, станцію "Площа Льва Толстого" хотіли перейменувати на станцію "Василя Стуса". В результаті вона була перейменована на "Площу Українських Героїв".

В січні петиція на сайті Київради із закликом перейменувати станцію київського метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

В липні петиція до Київради із закликом перейменувати станцію столичного метрополітену "Площа Українських Героїв" на "Площу Василя Стуса" не набрала необхідних голосів.

Ще одна петиція із закликом присвоїти новій станції столичного метрополітену ім’я Василя Стуса також не набрала голосів.

Крім того, не набрали голосів петиції із закликом перейменувати станцію столичного метрополітену "Лук’янівська" на станцію метро "Непереможна" або "Лук’янівська фортеця".