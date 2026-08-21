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Сили оборони уразили російський НПЗ на відстані понад 1600 км від кордону – Зеленський

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Сили оборони уразили російський НПЗ на відстані понад 1600 км від кордону – Зеленський

Сили оборони продовжують далекобійні удари по території РФ, повертаючи наслідки війни туди, звідки вона прийшла, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї ночі наші дипстрайки уразили НПЗ у Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградському регіоні. Є результати і в акваторії Чорного моря", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Також, за інформацією президента, були підтверджені результати попередніх ударів: на аеродромі "Ахтубінськ" пошкоджено російський літак Су-34. Відстань – близько 600 кілометрів від лінії фронту. В Приморсько-Ахтарську, за майже 180 кілометрів, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів.

"Дякую всім підрозділам наших Сил оборони України за точність і влучність", – резюмував президент.

#удар #перм #нпз
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