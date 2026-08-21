ВАКС розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу щодо ексзаступниці керівника Офісу президента о 14:00 п'ятниці

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної у корупційних схемах із відмиванням коштів та рейдерством ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої о 14:00 у п’ятницю.

"На численні запити представників медіа інформуємо, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо колишньої заступниці керівника Офісу Президента України заплановано на 21 серпня 2026 року о 14:00", – йдеться в повідомленні суду в п’ятницю.

Засідання відбудеться у приміщенні ВАКС за адресою: проспект Берестейський, 41, зала судових засідань № 10.

Як повідомлялося, 19 серпня НАБУ та САП оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат.

Вдень 19 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.

Ввечері того ж дня Мудра повідомила, що її не затримано, разом із адвокатами вона готується до судового засідання.

"Сьогодні зранку у мене відбулися обшуки, а згодом мені повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід … мене ніхто не затримував", – написала вона у Facebook.

Юридична компанія "Міллер" повідомила, що захищатиме Мудру.

Ексзаступниця керівника ОП також зазначила, що надала слідству "повне сприяння та готова відповісти на кожне питання в правовий спосіб".

У четвер, 20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів. Ексзаступниця Офісу президента теж фігурує в цьому епізоді.

У зафіксованих аудіорозмовах фігуранти, серед іншого, скаржаться на неможливість отримати в НАБУ та САП інформацію, в той час як у Нацполіції, СБУ та ДБР інформацію отримати можна. Також вони розмірковують над тим, як можна контролювати систему протидії корупції.

Пізніше 20 серпня НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назвами "Форест Гамп" та "Феміда" щодо викриття корупційних схем за участі високопосадовців Офісу президента, колишнього та теперішнього народних депутатів.

"Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності", – йшлося у повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з ним, восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. "Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн", – зазначали в НАБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але "через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця".

В НАБУ також зазначали, що окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

"Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа "Мідас")", – наголошувалося в повідомленні.

"На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України", – уточнювалося в повідомленні САП.

ВАКС у четвер розпочав засідання з обрання запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю, який є фігурантом схем, оприлюднених на відео. Засідання було перенесено на п’ятницю, 21 серпня.