Бутенко: Реформа НУШ має продовжуватися, але з розумом

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що реформа "Нової української школи" (НУШ) має продовжуватися, але повинна бути змінена відповідно до поточних умов в країні.

"Реформа НУШ стартувала 8 років тому. На мій погляд, вона має продовжуватися, але має продовжуватися з розумом", – сказав Бутенко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Він зазначив, що умови, в яких вона проєктувалася докорінно змінилися.

"Ми зовсім в іншій країні, зовсім з іншими умовами. Потрібно проводити відповідні ревізії і зміни. Тому що освіта повинна змінюватися з умовами", – дода міністр.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року Верховна Рада впровадила 12-річне навчання в школі з 2027 року.

З 1 вересня 2025 року стартувало пілотування реформи старшої профільної школи: апробація нових підходів до навчання, розробка курсів, тестування навчальних матеріалів, що є першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему. 30 ліцеїв із 19 областей упроваджували модель вибору учнями профілів і предметів.

З 1 вересня 2026 року стартує другий етап пілотування реформи старшої школи в ліцеях, продовж якого 150 пілотних закладів освіти апробовуватимуть оновлений зміст і структуру навчання в 10-12 класах.

З 1 вересня 2027 року 10 класи розпочнуть навчання в профільній школі. Очікується, що навесні-влітку 2030 року відбудуться перші випуски з 12 класу, після чого у 2030-2033 роках відбудеться трансформація мережі закладів освіти залежно від демографічної ситуації та перших результатів реформ.

На кінець березня у Міносвіти повідомляли, що майже 90% громад в Україні вже сформували мережі академічних ліцеїв, або перебувають на фінальній стадії їх формування.

Освітня омбудсменка Надія Лещик підтримує реформу НУШ і заявляє, що її відтермінування матиме негативні наслідки для держави.