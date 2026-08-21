Уряд готує зменшення відсотків по "єОселя" для батьків дітей, а також програми для стимулювання демографії – Корецький

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що Кабінет міністрів найближчим часом презентує формат економічного стимулювання покращення демографії, а також готує зменшення відсотків по "єОселя" для батьків дітей.

"В тій чи іншій формі – відповідь, так, розглядається, і ми найближчим часом зможемо презентувати такий формат. Те, що демографія в складній ситуації і, ви праві, що народжуваність впала, - це також факт. Фокус на цьому є", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю, відповідаючи на запитання про впровадження програми по типу "кошти дитині на майбутнє".

Також він розповів, що по програмі "єОселя" найближчим часом будуть зменшені відсотки для тих хто "має дитину, потім наступну дитину, тобто ще буде менше".

"Стимулюючі економічні фактори також на це впливають, безумовно", – наголосив прем’єр.

Крім того, він розповів, що уряд розбирається із ситуацією, коли родина з вагітною матір’ю переміщується з тимчасово окупованих територій, і народжує дитину уже на підконтрольній частині, то дитина не вважається ВПО.

"З дітьми великий комплекс задач і фокусів, але підтримка економічна – в першу чергу, і на майбутнє також", – наголосив Корецький.