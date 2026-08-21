ДБР затримало посадовця Чорноморського порту за вимагання 500 тис. грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння СБУ затримали заступника начальника Чорноморської філії ДП "Адміністрація морських портів України" та представницю приватної компанії, які вимагали 500 тис. грн за вплив на посадовців АТ "Укрзалізниця" у розв’язанні комерційного питання.

В повідомленні на сайті ДБР в п’ятницю зазначається, що одне з приватних підприємств виконувало договір із "Укрзалізницею" щодо модернізації залізничного переїзду та колій, які перебувають на балансі товариства.

"За версією слідства, посадовець порту через посередницю вимагав у представника приватного підприємства пів мільйона гривень. За ці гроші вони обіцяли вплинути на працівників "Укрзалізниці", щоб ті ухвалили необхідне рішення та не перешкоджали виконанню договору", – інформують у відомстві.

19 серпня 2026 року правоохоронці затримали обох фігурантів згідно зі ст. 208 КПК України.

Затриманим повідомлено про підозру у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Також готуються клопотання до суду про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

"Додатково перевіряється можлива причетність до оборудки посадовців АТ "Укрзалізниця", – уточнюють у Бюро.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.