Петиція про заборону використання мотокосарок під час повітряної тривоги в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити використання мотокосарок під час повітряної тривоги в столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 22 червня і станом на 21 серпня петиція набрала лише 903 голосів із 6 тис. необхідних.

"Заборонити покос трави мотокосарками або газонокосарками під час повітряної тривоги, оскільки звук їх мотору дуже нагадує політ шахеда", – йшлося у петиції.

Автор петиції заявляв, що це негативно впливає на психоемоційне самопочуття під час тривоги і наражає на небезпеку.