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В жовтні Україну відвідає Військовий комітет НАТО – Драпатий

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В жовтні Україну відвідає Військовий комітет НАТО – Драпатий

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне.

"Поінформував про обстановку на фронті та про наші пріоритети: далекобійні удари, гнучка тактика піхоти, роботизація передової. Окремо говорили про протиповітряну оборону. Захист неба – це мій пріоритет", – написав Драпатий в соцмережі Facebook за результатами розмови.

Він наголосив, що Україна не лише отримує підтримку, але й передає бойовий досвід, якого на сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу.

"У жовтні очікуємо Військовий комітет НАТО в Україні. Востаннє такий візит був вісім років тому", – додав Драпатий.

Він також подякував Драгоне за особисту позицію і послідовну підтримку України на рівні вищого військового керівництва Альянсу.

#нато #драпатий #військовий_комітет
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