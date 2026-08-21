Росіяни атакували Запорізький район, четверо людей поранені

Внаслідок ворожих атак на Запорізький район були поранені чотири людини, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російський fpv-дрон ударив по приватному будинку у Кушугумі. Поранень дістали 46-річна жінка та 47-річний чоловік. У цьому ж селищі поранений і 59-річний чоловік через удар дрона по відкритій території", – написав Федоров у телеграм-каналі.

Крім того, у Балабиному fpv-дрон ударив по автівці, що була припаркована у дворі приватного будинку. Поранень дістав 59-річний чоловік.

"Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", – наголосив очільник ОВА.