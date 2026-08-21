В УЧХ стартував новий проєкт  підтримки ветеранів

Український Червоний Хрест (УЧХ) розпочинає новий проєкт комплексної підтримки ветеранів.

"Стартував проєкт "Підтримка ветеранів і громад, що постраждали внаслідок конфлікту: комплексне гуманітарне реагування на рівні громад задля сталого відновлення та соціальної згуртованості", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Проєкт передбачає всебічну підтримку ветеранів, їхніх родин та громад. Серед основних напрямів роботи: психосоціальна підтримка та захист ветеранів і членів їхніх родин, реабілітація та підтримка фізичного відновлення ветеранів, створення можливостей для працевлаштування та економічної інтеграції, залучення ветеранів до діяльності добровільних пожежних команд та життя громад.

У рамках запуску проєкту в Києві відбувся воркшоп, який об’єднав партнерів та залучені сторони для спільного планування роботи. Учасники зустрічі обговорили основні напрями реалізації програми в громадах та узгодили підходи до його впровадження. Окрему увагу приділили координації між партнерами та подальшим крокам.

Проєкт реалізується Українським Червоним Хрестом у партнерстві з Данським, Німецьким та Іспанським Червоними Хрестами за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid02sJc442aZtYVpERE4KbMsF1kdLBJ6EnT4iD3UP9qf9SjzJE76fbxZ2WDogfrgu1BEl

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