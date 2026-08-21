Петиція до Кабміну про повернення графи "національність" у свідоцтво про народження та паспорт не набрала голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом повернути графу "національність" в свідоцтво про народження та паспорт громадянина України не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 20 травня і станом на 21 серпня вона набрала лише 549 голосів із 25 тис. необхідних.

"Ми, громадяни України, які підписали цю петицію, звертаємося до Вас із проханням розглянути питання щодо відновлення графи "національність" (етнічне походження) у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, а саме – у свідоцтві про народження та паспорті громадянина України (у формі книжечки або як додаткового текстового поля/електронного тегу в ID-картці та застосунку "Дія")", – йшлося в петиції.

Автор петиції вважає, що відсутність офіційного фіксування національності ускладнює реалізацію права громадян на національну самоідентифікацію.

Як повідомлялося, 18 липня петиція до уряду із закликом визнання українців титульною нацією в Україні не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.