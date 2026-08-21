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У Києві в п'ятницю День жалоби за жертвами російської атаки

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У Києві в п'ятницю День жалоби за жертвами російської атаки
Фото: https://t.me/dsns_telegram

В Києві в п’ятницю, 21 серпня, оголошено День жалоби за жертвами російського удару в ніч на 20 серпня, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"У цей день важко знайти слова, які могли б описати біль від втрат. За кожним загиблим – цілий світ, родина, друзі, мрії та життя, яке мало тривати. Схиляємо голови перед пам’яттю тих, кого більше немає поруч. Вічна пам’ять загиблим. Щирі співчуття рідним та близьким", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок масованого ракетного удару по столиці в ніч на 20 серпня загинули 12 людей, 34 постраждали. Згодом російські окупанти ще кілька разів вдарили по столиці: кількість загиблих в четвер зросла до 17 осіб, постраждалих до 42.

#київ #жалоба
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