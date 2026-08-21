Ворог обстріляв Херсонщину, один загиблий і 23 людей постраждали

Російські війська обстріляли Херсонську область, один загиблий і 23 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 23 – дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Станіслав, Сагайдачне, Новорайськ, Олександрівка, Чарівне, Красносільське, Раківка, Урожайне, Томарине, Високе, Вітрове, Стапне, Хрещенівка, Нововоскресенське, Борозенське, Дар’ївка, Вірівка, Інженерне, Садове, Придніпровське, Дудчани, Золота Балка, Микільське, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Осокорівка, Приозерне, Токарівка, Тягинка, Комишани, Лозове та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 18 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, будинок культури, господарські споруди, автобус та приватні автомобілі.

Між тим, у четвер зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.