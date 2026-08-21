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На кордоні з Молдовою призупинив роботу пункт пропуску через російський удар – ДПСУ

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На кордоні з Молдовою призупинив роботу пункт пропуску через російський удар – ДПСУ
Фото: https://t.me/DPSUkr

Унаслідок нічної атаки РФ пошкоджено міжнародний пункт пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою, через що наразі призупинено пропуск осіб і транспортних засобів, повідомила Державна прикордонна служба України.

"На Одещині внаслідок ворожої атаки пошкоджено пункт пропуску "Табаки". У ніч на 21 серпня ворог атакував "шахедами" Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об'єктах, локалізували працівники ДСНС України.

У ДПСУ зазначили, що наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт "Табаки" не здійснюється. Про ситуацію поінформовано молдовську сторону.

Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Громадян закликали врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

 

#одеська_область #пункт_пропуску
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