ППО України збила 107 зі 135 ворожих цілей, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 16 локаціях

Сили оборони України у ніч на п'ятницю знешкодили 107 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 16 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 21 серпня (з 18:00 20 серпня) противник атакував 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько – Ахтарськ – РФ,, Донецьк -ТОТ, ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3.