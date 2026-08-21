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У Голосіївському районі Києва ліквідували пожежу, що виникла під час повторної атаки РФ

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У Голосіївському районі Києва ліквідували пожежу, що виникла під час повторної атаки РФ
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Голосіївському районі Києва ліквідували пожежу після повторної російської атаки ввечері 20 серпня під час третьої а добу атаки росіянами столицю.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, внаслідок обстрілу загорілася складська будівля.

Пожежу на площі 400 кв. м вдалося ліквідувати вже о 00:07 21 серпня, зазначили у відомстві.

У ДСНС додають про одного постраждалого внаслідок події.

Загалом у Києві з ночі проти 20 серпня ворог забрав життя 16 осіб, 42 людини постраждали, а ще 12 вдалося врятувати.

 

#київ #пожежа #атака
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