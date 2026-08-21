Росіяни атакували Запорізьку область, чотири людини поранені

Російські війська на ранок п'ятниці завдали більше 1 тис. ударів по 51 населеному пункту Запорізької області, внаслідок чого постраждали чотири людини, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1069 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Чотири людини отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Комишувасі, Зарічному, Зорівці, Бойковому, Заливному, Трудовому, Розумівці, Червоному Яру, Свободі, Омельнику, Микільському, Преображенці, Червоній Криниці, Єгорівці.

Він додав, що 787 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Григорівку, Річне, Веселянку, Запорожець, Запасне, Новояковлівку, Наталівку, Вільне, Антонівку, Українку, Степногірськ, Степове, Приморське, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Лугівське, Гуляйпільське, Щербаки, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Долинку, Копані, Верхню Терсу, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку.

Також зафіксовано 10 ударів РСЗВ по Степногірську, Новоселівці, Гіркому, Копанях, а 255 артударів прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Лугівському, Преображенці, Новоселівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Долинці, Копанях, Верхній Терсі, Воздвижівці.

Крім того, надійшло 70 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.