21 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

21 серпня - Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму.

Ще сьогодні Всесвітній день Аватара, День без косметики і макіяжу, День поета, День турботи про себе в інтернеті.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Тадея; святої мучениці Васси.

День 1639 Російська агресія - Day 1639 Russian aggression

Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму

21 серпня - Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму. Дата вшанування була затверджена 2017 року Генеральною Асамблеєю ООН. Сьогодні згадують усіх людей, які постраждали від тероризму, чиє життя було змінено або перервано терористами. Терористичні акти, ким би вони не здійснювалися і чим би не були вмотивовані, не можуть бути виправдані і є дуже важкими злочинами.

Цього дня світова спільнота висловлює співчуття жертвам тероризму та їхнім родинам, усім людям, які побували в пеклі трагічних подій. Цього дня згадують кожну людину, яка загинула від рук терористів.

Тероризм є великою проблемою сучасності. Дуже часто жертв терористів забувають, їхні права ігнорують. А для людей, які постраждали від терористичних дій, це часто має дуже важкі наслідки. Допомогти таким людям пережити травму та повернутися до нормального життя може лише довготривала підтримка, яка складається із заходів фізичної, психологічної, фінансової та соціальної реабілітації.

День без косметики та макіяжу

21 серпня в усьому світі відзначають День без косметики та макіяжу.

До святкувань щороку приєднується все більше представниць прекрасної статі, які заявляють, що вони прекрасні своєю природною красою.

День поета

Засновано свято в 1994 році Вільямом Сіхгартом - британським філантропом, підприємцем і видавцем. Цього дня відбувається церемонія нагородження поетів. Вручають такі нагороди один раз на рік.

Всесвітній день Аватара

Саме цього дня 2009 року відбулася прем'єра першого трейлера легендарного фільму "Аватар" режисера Джеймса Кемерона.

День турботи про себе в інтернеті

Ця подія присвячена поширенню обізнаності про ризики для користувачів в інтернеті та про правила безпеки користування інтернетом.

Народилися в цей день:

200 років від дня народження Карла Гегенбаура (1826-1903), німецького біолога, одного з основоположників філогенетичного напряму в порівняльній анатомії;

100 років від дня народження Мар'яна Францішека Яворського (1926-2020), польського та українського римо-католицького священника, архієпископа-митрополита Львівського (1991–2008), першого кардинала серед Львівських архієпископів (з 1998). Відновив в Україні Римо-католицьку церкву, знищену радянським окупаційним режимом;

75 років від дня народження Богдана Миколайовича Котюка (1951-2022), українського композитора, диригента, музикознавця, педагога, музично-громадського діяча, співзасновника і директора першого в Україні Товариства Р. Ваґнера, співзасновника ансамблю "Leopolis-Duo"

Ще цього дня:

1911 - Із Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" (Джоконда), яку було знайдено тільки через два роки в Королівстві Італія;

1914 - Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику;

1919 - 2-й корпус УГА, очолюваний Арнольдом Вольфом, під час наступу на Київ звільнив від червоних Житомир;

1932 - У Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль;

1944 - У Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об'єднаних Націй;

1968 - Країни Варшавського Договору ввели війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення "Празької весни";

1991 - Верховна рада Латвії ухвалила конституційний закон про статус незалежної держави після антигорбачовського путчу (ГКЧП);

1996 - Засновано нагороду Президента України - орден "За мужність";

1996 - На Київській універсальній біржі відбулися перші торги в гривні за ф'ючерсними контрактами;

2005 - Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінив свій титул на Верховний архієпископ Києво-Галицький і переніс резиденцію до Києва;

2011 - У місті Олевськ Житомирської області було відкрито пам'ятний знак на честь 70-річчя від дня створення Олевської республіки;

2013 - У громадянському конфлікті в Сирії війська підтриманого Росією сирійського диктатора Башара Асада застосували хімічну зброю проти опозиції. По житлових кварталах передмістя Дамаска м. Гута вони завдали ракетних ударів із використанням зарину. Загинуло, за різними даними, від 350 до 1700 осіб;

Церковне свято

21 серпня - День Святого апостола Таддея Едеського

Таддей Едеський один із 70 апостолів, єврей за походженням, народився в Едесі - сирійському місті.

В Єрусалимі під час свята Таддей почув проповідь Івана Предтечі.

Слова проповідника так надихнули Таддея, що він вирішив охреститися в Йордані й залишитися на Святій Землі.

Пізніше Тадей став учнем Спасителя і був обраний до 70 апостолів. Після Вознесіння Спасителя Тадей Едеський почав проповідувати в Месопотамії та Сирії. Повернувшись на батьківщину в Едес, він навернув у християнство князя Авгара, оскільки підтвердив свої проповіді чудесами – вилікував Авгара від прокази.

Пізніше він заснував церкву у фінікійському місті Віріті, сучасному Бейруті.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олександр, Павло, Марфа.

З прикмет цього дня:

За народними прикметами 21 серпня (у день пам'яті святого апостола Тадея) визначають погоду на найближчу осінь: ясна і тепла погода віщує вересень без дощів, а якщо бджоли масово літають у поле попри хмари — негоди не буде.

Вас також можуть зацікавити новини: Спекотна суха погода збережеться в Україні в найближчі два дні

Поема Ліни Костенко "Сніг у Флоренції" вперше оживе в сучасній хореографії в Одесі