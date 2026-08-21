Сибіга і Каллас обговорили кроки щодо зміцнення України та посилення тиску на РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і глава дипломатії ЄС Кая Каллас обговорили конкретні кроки щодо зміцнення України та посилення тиску на Росію.

"Я мав суттєву розмову з Верховним представником ЄС @kajakallas. Я поінформував Каю про наслідки масованої ракетної атаки та атаки безпілотників Росії минулої ночі та поточну ситуацію на полі бою", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Він зазначив, що вони зосередилися на конкретних кроках щодо зміцнення України та посилення тиску на Росію. "Додаткові можливості протиповітряної оборони, включаючи протибалістичну проекцію, посилення санкцій, спрямованих проти виробництва та ланцюгів постачання балістичних ракет Росії, а також подальша робота над повним використанням заморожених російських активів", – пише Сибіга.

Сторони також обговорили безпеку в Чорному морі та важливість забезпечення безпеки морського зернового коридору України. Атаки Росії на порти та цивільні судна загрожують українській економіці, свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці, пояснив міністр.

"Ми приділили особливу увагу прогресу України на шляху до членства в ЄС та наступним крокам на цьому шляху, а також поточним подіям в Україні та в решті Європи. Ми чітко розуміємо пріоритети на майбутнє та рішення, необхідні для просування вперед. Вдячний Каї за тісну координацію та її постійну особисту участь", – додає Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2090512235374252503