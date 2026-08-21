РФ атакувала Суми реактивними безпілотниками, постраждали двоє людей – МВА

Ворожі реактивні безпілотники в ніч на п'ятницю атакувати Суми, в результаті спалахнула пожежа в житловій двоповерхівці, постраждали двоє людей, повідомляє начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Внаслідок одного з ударів у Ковпаківському районі зафіксована пожежа у двоповерховому житловому будинку. Усі наслідки уточнюються. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях", – написав він у Телеграм.

Згодом Кривошеєнко поточнив – масована атака БпЛА на Суми спрямована на об'єкти міської цивільної інфраструктури та житловий сектор у Ковпаківському районі.

Спалахнули пожежі на кількох локаціях. Загроза повторних ударів стримує роботу рятувальників.

"Попередньо двоє людей постраждали внаслідок влучання ворожого БпЛА у двоповерховий будинок", – додав згодом начальник МВА.

Джерело: https://t.me/serhii_kryvosheienko/2194

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