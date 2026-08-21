Голова Військового комітету НАТО підтвердив Драпатому подальшу військову підтримку України

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне під час першої розмови з новим головнокомандувачем Збройних сил України генерал-майором Михайлом Драпатим підтвердив подальшу військову підтримку України з боку Альянсу.

"Під час нашої розмови я підтвердив постійну військову підтримку НАТО, оскільки Україна мужньо захищає свій суверенітет і територіальну цілісність", – написав Драгоне.

За його словами, союзники НАТО в Європі та Північній Америці нарощують оборонне виробництво, прискорюють поставки та підтримують передачу Україні необхідного обладнання.

Драгоне також наголосив на важливості підтримки України для безпеки союзників.

"Безпека України – це наша безпека, і ми продовжуватимемо стояти поруч з Україною, щоб допомогти досягти справедливого та міцного миру", – заявив він.

Джерело: https://x.com/cmc_nato/status/2090470721159848418?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA