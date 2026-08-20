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Енергомікс на забезпечення 80% власного споживання гарантуватиме промисловості захист від відключень е/е – Шмигаль

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Київ. 20 серпня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Уряд уточнив умови захисту промислових споживачів від відключень електроенергії за графіками, повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль в Телеграм у четвер.

За його словами, згідно з прийнятим за ініціативи Міненерго рішенням, заходи з обмеження електропостачання не застосовуватимуться до промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок е/е власного виробництва, е/е від об'єктів розподіленої генерації, а також імпортованого ресурсу. 

Стосовно об'єктів розподіленої генерації уточнюється, що механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації електроенергії та діятиме в межах території одного оператора системи розподілу.

На думку глави Міненерго, новий механізм захисту від відключень стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах, та сприятиме збільшенню імпорту електроенергії на ринкових умовах.

У повідомленні зазначається, що для ефективного застосування цього механізму рішення також врегульовує порядок взаємодії між НЕК "Укренерго", оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами.

Як повідомлялося, у березні 2026 року діяла норма, згідно з якою  заходи з примусового обмеження електропостачання не застосовувалися до тих непобутових споживачів, у загальному обсязі енергоспоживання яких доля імпортованої е/е становить не менше 90% або за рахунок власного виробництва е/е забезпечується не менше 60% потреб (постанова Кабінету міністрів від 28 січня 2026 року №272).

Відповідно до постанови Каміну від 27 жовтня 2023 року №1127 заходи з примусового обмеження не застосовувалися до тих споживачів, в структурі енергоспоживання яких доля імпортованої е/е складала не менше 80%.

У 2024 році було ухвалене рішення, що відключення не застосовуються для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12973

#захист #шмигаль #світло
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