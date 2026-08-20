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Україна застосувала санкції проти виробника мультфільму "Маша та ведмідь" та екснардепа Юрія Іванющенка – укази

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Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти виробника мультфільму "Маша та ведмідь" та колишнього народного депутата від партії Регіонів Юрія Іванющенка.

Відповідні укази №744 і №746 оприлюдені на сайті глави держави у четвер.

В ОП додають, що Іванющенко є підозрюваним у кримінальному провадженні щодо легалізації земельних ділянок вартістю понад 160 мільйонів гривень.

Також пов'язані з ним підприємства працюють у тимчасово окупованому Криму, він підтримує зв'язки з представниками кримінального та бізнес-середовища Росії і після початку повномасштабного вторгнення неодноразово відвідував РФ.

Санкції застосовані також проти п'яти росіян і чотирьох організацій, що причетні до створення та дистрибуції серіалу "Маша та Ведмідь". Як зазначили в Офісі президента, цей серіал поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, та становить загрозу національній безпеці України.

Відтепер під санкціями перебуває студія "Анімаккорд", яка є автором цього мультсеріалу, її засновник, генеральний директор, а також автор сценарію, режисер і продюсер, співавтор серіалу.

Укази набирають чинності з дня їхнього опублікування.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/7462026-60961

https://www.president.gov.ua/documents/7442026-60953

#санкції #указ #мультфільм
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