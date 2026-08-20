Сибіга обговорив із заступницею генсека ООН питання безпеки гуманітарної діяльності в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із заступницею генерального секретаря ООН з питань безпеки та охорони Джинін Генніс-Плассхарт, яка перебуває з візитом в Україні вперше.

"Ми покладаємося на підтримку @UNDSS для забезпечення безперебійної діяльності @UN в Україні, особливо для допомоги українцям, які потребують гуманітарної підтримки. Це особливо важливо, оскільки Росія продовжує зривати доставку гуманітарної допомоги та блокувати доступ до тимчасово окупованих територій України. Кремль намагається позбавити українців базових умов життя", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга нагадав, що останні місяці російські війська атакували конвої Управління ООН з гуманітарної допомоги та Всесвітньої продовольчої програми (УПК ООН) та знищували склади УВКБ ООН, ВПП, ВООЗ та Українського Червоного Хреста.

"Навіть сьогодні, коли два високопосадовці ООН у ранзі заступника Генерального секретаря – Том Флетчер та Жанін Генніс-Пласхарт – відвідують Київ, Росія обстріляла нашу столицю сотнями безпілотників та десятками ракет", – додав Сибіга.

За його словами, цей напад є ще однією чіткою демонстрацією повної неповаги до ООН, її Статуту та принципів, а також до встановленого міжнародного порядку.

"Я глибоко ціную готовність побачити ці реалії на власні очі. Жанін Генніс-Пласхарт також відвідала прифронтові регіони, зокрема Нікополь, місто, розташоване лише за кілька кілометрів від лінії фронту, яке постійно перебуває під загрозою російських атак. Вона є однією з небагатьох високопосадовців іноземних держав, які відвідали такий район високого ризику та стали свідками умов, у яких щодня живуть і працюють українці та гуманітарні працівники", – зазначив міністр.

Крім того, сторони обговорили шляхи посилення безпеки гуманітарної операції ООН в Україні, гарантуючи, що кожен, хто її потребує, може отримати допомогу, а гуманітарний персонал може виконувати свою роботу, не ризикуючи своїм життям.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2090480118271557987