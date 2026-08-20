Сибіга обговорив із керівництвом ВПП ООН атаку РФ на Київ, українські порти та ситуацію навколо Ормузької протоки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з виконувачем обов'язків виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Карлом Скау атаку РФ на Київ, українські порти та морську інфраструктуру, а також ситуацію навколо Ормузької протоки.

"Я поінформував його про сьогоднішній масований напад Росії на Київ та ширшу ситуацію з безпекою та гуманітарною ситуацією, оскільки Росія продовжує свої ракетні та безпілотні терористичні атаки проти українських міст та критично важливої ​​інфраструктури", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністр додав, що вони зосередилися, зокрема, на систематичних нападах Росії на українські порти, морську інфраструктуру та цивільні судна. Для України збереження відкритими морських зернових коридорів є життєво важливим для економіки. Але наслідки їх порушення виходять далеко за межі України та Європи – впливаючи на продовольчу безпеку, ціни та ланцюги поставок у всьому світі, наголосив Сибіга.

"Ми також обговорили ситуацію навколо Ормузької протоки. Різні обставини, але спільний глобальний виклик: коли життєво важливі морські шляхи перебувають під загрозою або блокуються, наслідки швидко поширюються через кордони та континенти. Продовольство, енергетика, торгівля та глобальні ланцюги поставок залежать від збереження цих артерій відкритими та безпечними", – зазначив він.

За словами Сибіги, це вимагає належної колективної реакції та практичної допомоги. Україні потрібна міжнародна рішучість для захисту свободи судноплавства в Чорному морі та захисту глобальних ланцюгів поставок від збоїв.

"Ми домовилися продовжувати тісну співпрацю з @WFP. Свобода судноплавства та глобальна продовольча безпека вимагають колективних рішень, і зараз саме час над ними працювати". – резюмував глава українського МЗС.