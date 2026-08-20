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На другому місці падіння дрона в Голосіївському районі Києва є загиблий, повідомив мер

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На другому місці падіння дрона в Голосіївському районі Києва є загиблий, повідомив мер
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Одна людина загинула на місці другої пожежі в Голосіївському районі Києва, що сталася внаслідок падіння уламків збитих дронів, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Один загиблий на території нежитлової забудови в Голосіївському районі, де гасять пожежу, що сталася внаслідок ворожої атаки", – написав Кличко в Телеграм в четвер ввечері.

Раніше Кличко повідомляв про одного пораненого за цією адресою.

Пожежа на площі 400 кв км, яка виникла на місці падіння уламків БПЛА на бізнес-центр в Голосіївському районі Києва в четвер під час другої атаки російських окупантів на столицю за цю добу, була ліквідована о 19:03. На місці події виявлено тіло загиблого, ще двоє постраждали.

Після цього виникла пожежу внаслідок падіння уламків збитих дронів за другою адресою в Голосіївському районі на території нежитлової забудови.

Таким чином кількість загиблих внаслідок російських атак на столицю в четвер зросла до 17 осіб, постраждалих до 42.

 

#київ #дрони #жертви
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