На другому місці падіння дрона в Голосіївському районі Києва є загиблий, повідомив мер

Одна людина загинула на місці другої пожежі в Голосіївському районі Києва, що сталася внаслідок падіння уламків збитих дронів, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Один загиблий на території нежитлової забудови в Голосіївському районі, де гасять пожежу, що сталася внаслідок ворожої атаки", – написав Кличко в Телеграм в четвер ввечері.

Раніше Кличко повідомляв про одного пораненого за цією адресою.

Пожежа на площі 400 кв км, яка виникла на місці падіння уламків БПЛА на бізнес-центр в Голосіївському районі Києва в четвер під час другої атаки російських окупантів на столицю за цю добу, була ліквідована о 19:03. На місці події виявлено тіло загиблого, ще двоє постраждали.

Після цього виникла пожежу внаслідок падіння уламків збитих дронів за другою адресою в Голосіївському районі на території нежитлової забудови.

Таким чином кількість загиблих внаслідок російських атак на столицю в четвер зросла до 17 осіб, постраждалих до 42.