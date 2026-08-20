Один загиблий внаслідок російського удару по Краматорську і 11 постраждалих – ДСНС

Російські окупанти в четвер завдали масований удар по середмістю Краматорська Донецької області, внаслідок чого загинула одна людина і щонайменше 11 постраждалих.

Як повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), вдень четверга російські окупанти скинули 9 авіабомб на середмістя. Ворожі влучання спричинили дві масштабні пожежі в торговельних об'єктах.

"На одному з об'єктів, надзвичайники врятували з-під завалів жінку та передали її працівникам екстреної медичної допомоги, а також вилучили тіло ще однієї загиблої. Також локалізували пожежу на площі 1000 кв. м, однак через загрозу повторного обстрілу роботи призупинили", – йдеться в повідомленні.

Ще одну пожежу площею 800 кв. м рятувальники ліквідували.

Також пошкоджено 26 приватних і багатоквартирних будинків, автомобілі, торговельні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

Наслідки російської атаки уточнюються, додали в ДСНС.