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Погіршення стану повітря фіксується в Києві після пожежі внаслідок падіння ворожих дронів – КМДА

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Погіршення стану повітря фіксується в Києві після пожежі внаслідок падіння ворожих дронів – КМДА

Тимчасове погіршення стану повітря спостерігається унаслідок ворожого обстрілу та через пожежу в нежитловому приміщенні у Голосіївському районі Києва, повідомляється в офіційному телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації в четвер ввечері.

"До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують: зачинити вікна; обмежити тривале перебування на відкритому повітрі; підтримувати водний баланс та пити достатньо води; за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи", – йдеться в повідомленні.

Пожежа на площі 400 кв км, яка виникла на місці падіння уламків БПЛА на бізнес-центр в Голосіївському районі Києва в четвер під час другої атаки російських окупантів на столицю за цю добу, була ліквідована о 19:03. На місці події виявлено тіло загиблого, ще двоє постраждали.

Після цього виникла пожежу внаслідок падіння уламків збитих дронів за другою адресою в Голосіївському районі на території нежитлової забудови. Одна людина отримала поранення.

Таким чином кількість загиблих внаслідок російських атак на столицю в четвер зросла до 16 осіб, постраждалих до 42.

 

#київ #дрони #пожежі
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