Корецький провів нараду з керівництвом Ради щодо зовнішнього фінансування

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що провів разом із міністром фінансів та міністром економіки нараду з керівництвом Верховної Ради та лідерами всіх парламентських фракцій і груп щодо бюджетних викликів на 2026-2027 роки та виконання фінансових зобов'язань на цей період.

"Окремо зосередилися на спільній роботі над урядовими законопроєктами, від яких залежить зовнішнє фінансування на рівні, достатньому для покриття існуючих потреб. Йдеться про обороноздатність держави, фінансову стійкість та безперебійне забезпечення критично важливих соціальних видатків. Домовилися спільно працювати над виконанням зобов'язань, необхідних для залучення міжнародного фінансування, та пошуком прийнятних рішень", – написав Корецький в Телеграм у четвер, пообіцявши "повну особисту залученість та усіх відповідальних міністрів".

Він назвав пріоритетом забезпечення фінансування необхідних потреб Сил оборони та своєчасне виконання всіх критично важливих видатків та назвав діалог конструктивним та плідним.