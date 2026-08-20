На другій локації в Голосіївському районі Києва, де впав дрон, є один поранений – мер

Одна людина отримала поранення внаслідок другого падіння БПЛА в Голосіївському районі Києва в четвер, повідомив мер Києва Віталий Кличко.

"Один поранений у Голосіївському районі, де гасять пожежу на території нежитлової забудови. Медики надають допомогу", – написав Кличко в Телеграм.

Раніше Кличко повідомив про пожежу внаслідок падіння уламків збитих дронів за другою адресою в Голосіївському районі Києва після бізнес-центра, де вона вже була ліквідована. Про постраждалих не повідомлялося.

Пожежа на площі 400 кв км, яка виникла на місці падіння уламків БПЛА на бізнес-центр в Голосіївському районі Києва в четвер під час другої атаки російських окупантів на столицю за цю добу, була ліквідована о 19:03. На місці події виявлено тіло загиблого, ще двоє постраждали. Таким чином кількість загиблих внаслідок російських атак на столицю в четвер зросла до 16 осіб, постраждалих до 41.