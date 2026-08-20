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Зеленський: Ми готуємо нові рішення в дипломатичній команді, зокрема в Америці

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Зеленський: Ми готуємо нові рішення в дипломатичній команді, зокрема в Америці

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку рішень щодо оновлення роботи дипломатичної команди, зокрема на американському напрямку.

"Ми готуємо рішення в дипломатичній команді – потрібні нові підходи на частині напрямків, і зокрема в Америці. Після відповідних консультацій будуть призначення. Україні потрібні результати", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Як повідомлялося, 3 серпня Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в США.

Відповідний указ № 696/2026 опубліковано на сайті президента.

У дописі на Facebook Стефанішина повідомила, що ухвалила рішення скласти повноваження посла України у Сполучених Штатах Америки через особисті обставини.

23 липня 2026 року Зеленський повідомив, що він пропонував Юлії Свириденко посаду посла США в Україні.

 

#дипломатія #зеленський #сша
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