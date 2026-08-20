Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кличко повідомив про загоряння внаслідок падіння дронів на другій локації в Голосіївському районі

1 хв читати
Додати як джерело

Пожежа внаслідок падіння уламків збитих дронів виникла в четвер за іншою адресою в Голосіївському районі Києва після бізнес-центра, де вона вже була ліквідована.

"У Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, загоряння ще за однією адресою. На території нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце", – написав мер Києва Віталій Кличко в Телеграм у четвер.

Як повідомлялося, пожежа на площі 400 кв км, яка виникла на місці падіння уламків БПЛА на бізнес-центр в Голосіївському районі Києва в четвер під час другої атаки російських окупантів на столицю за цю добу, була ліквідована о 19:03. На місці події виявлено тіло загиблого, ще двоє постраждали.

Таким чином кількість загиблих внаслідок російських атак на столицю в четвер зросла до 16 осіб, постраждалих до 41.

 

#пожежа #обстріл #кличко
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Києві ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, можуть бути перебої з гарячою водою у Деснянському і Дніпровському районах – мер

У Києві ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, можуть бути перебої з гарячою водою у Деснянському і Дніпровському районах – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про першу за кілька місяців атаку російських окупантів на інфраструктурний об’єкт в українській столиці в четвер, …

Читати