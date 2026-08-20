Кличко повідомив про загоряння внаслідок падіння дронів на другій локації в Голосіївському районі

Пожежа внаслідок падіння уламків збитих дронів виникла в четвер за іншою адресою в Голосіївському районі Києва після бізнес-центра, де вона вже була ліквідована.

"У Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, загоряння ще за однією адресою. На території нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце", – написав мер Києва Віталій Кличко в Телеграм у четвер.

Як повідомлялося, пожежа на площі 400 кв км, яка виникла на місці падіння уламків БПЛА на бізнес-центр в Голосіївському районі Києва в четвер під час другої атаки російських окупантів на столицю за цю добу, була ліквідована о 19:03. На місці події виявлено тіло загиблого, ще двоє постраждали.

Таким чином кількість загиблих внаслідок російських атак на столицю в четвер зросла до 16 осіб, постраждалих до 41.