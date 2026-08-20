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Зеленський запровадив санкції проти російського ВПК

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Зеленський запровадив санкції проти російського ВПК

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти російського воєнного комплексу та осіб, які зберігають зв'язки з Росією попри війну.

"Сьогодні також я підписав укази про нові санкції, кілька пакетів проти російського воєнного комплексу, проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв'язки з цією державою попри навіть таку війну", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, до санкційних списків увійшли, зокрема, колаборанти на тимчасово окупованих територіях України та колишні українські діячі, які нині перебувають у Європі, але зберігають зв'язки з РФ.

"Ми будемо продовжувати нашу санкційну роботу та об'єднувати наші санкції в українській юрисдикції з санкціями партнерів", – наголосив президент.

 

#впк #санкції #зеленський
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