У ТОВ "Контактбудсервіс" заявляють, що сплатили 132 млн грн за землю на Осокорках до відкриття справ БЕБ

Кримінальні провадження Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо керівників ТОВ "Контактбудсервіс" (орендар земельних ділянок площею 176 га на ж/м Осокорки-Центральні в Києві) були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) уже після того, як товариство самостійно задекларувало та в повному обсязі погасило заборгованість з плати за землю.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила адвокат Інна Ряснянська, яка діє в інтересах ТОВ "Контактбудсервіс", коментуючи оприлюднену раніше інформацію Офісу генерального прокурора щодо "відшкодування забудовником 132 млн грн".

За даними захисту, правовідносини стосуються виключно врегулювання фіскальних зобов'язань минулих років за рахунок фінансової допомоги партнерів і не мають стосунку до легітимності будівництва житлового комплексу "Н2О" (колишня назва – "Патріотика на озерах"), законність якого раніше остаточно підтвердив Верховний суд.

Захист наголошує, що відомості про перше кримінальне провадження БЕБ №72024101200000024 були внесені до ЄРДР 27 березня 2024 року, "тобто після того, як було подано декларації за 2023 і 2024 роки та сплачено 59 704 823,26 грн". Подальші ж провадження №№ 72026101000000018 та 72026101000000019, у межах яких керівникам товариства повідомлено про підозри, внесені до реєстру 15 червня 2026 року – "через півтора року після останнього платежу".

"Після 15.06.2026 товариством не сплачено жодних коштів у рахунок зазначеної заборгованості", – наголошує адвокат, додаючи, що поширені правоохоронцями твердження не відповідають реальним обставинам справи.

У документі зазначається, що ТОВ "Контактбудсервіс" самостійно задекларувало зобов'язання з плати за землю за звітні періоди 2021-2024 років на загальну суму 77 млн 54 тис 850,75 грн, а сама заборгованість була повністю погашена у період з грудня 2023 року по грудень 2024 року, зокрема за рахунок поворотної фінансової допомоги від партнерів.

Крім того, адвокат заперечує тези правоохоронців про нібито "відшкодування земельного податку", оскільки компанія сплачувала саме орендну плату за земельні ділянки комунальної власності за укладеними договорами.

Крім того, захист наголошує на невідповідності поширених тверджень про "визнання вини" підозрюваними.

"Відповідно до статті 62 Конституції України вина встановлюється виключно обвинувальним вироком суду; такого вироку щодо жодного з керівників товариства не ухвалювалося. Ні частина четверта статті 212 Кримінального кодексу України, ні стаття 286 Кримінального процесуального кодексу України не передбачають визнання вини як умови звільнення: закон вимагає лише сплати платежів, відшкодування шкоди та згоди особи на звільнення", – констатує Ряснянська, уточнюючи, що досудове розслідування наразі не завершено.

У компанії нагадують, що ТОВ "Контактбудсервіс" з 4 квітня 2018 року перебуває у процедурі банкрутства (справа № 910/2902/18) із запровадженням мораторію на задоволення вимог кредиторів. Власні надходження на рахунки компанії у 2020-2022 роках склали лише 5 тис 255 грн через повну зупинку будівництва колишніх об'єктів банку "Аркада", від якої постраждали 11 тисяч інвесторів.

Зазначається, що погашення податкових зобов'язань та відновлення будівельних робіт на майданчику Осокорків відбулося в межах реалізації багатостороннього державного Меморандуму від 7 квітня 2021 року, підписаного МВС, СБУ, КМДА, Фондом гарантування вкладів та девелопером Stolitsa Group, який узяв на себе зобов'язання з добудови ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах". За даними захисту, 140,06 млн грн для розрахунку за землю були надані компанії у вигляді поворотної фінансової допомоги від нового власника корпоративних прав (ТОВ "Інвест Сістем Груп") саме на виконання умов Меморандуму. Попри повномасштабну війну, в рамках проєкту вже добудовано й передано інвесторам 2 тис 785 квартир та дитячий садок.

Як повідомлялося раніше, 17 серпня Офіс генерального прокурора заявив про направлення до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності трьох керівників підприємства-забудовника у зв'язку з повним відшкодуванням 132 млн грн збитків, завданих несплатою коштів за користування 176 га землі у 2017-2024 роках. Інформаційне повідомлення прокурорів було проілюстроване панорамою будівельного майданчика ЖК "Н2О" між столичними озерами Небреж та Тягле.

Перед цим, 24 червня 2026 року, пресслужба компанії Stolitsa Group повідомила про ухвалення Верховним судом остаточного рішення у справі №826/9175/18 за позовом ГО "Екопарк Осокорки". Найвища судова інстанція повністю відмовила активістам у скасуванні дозволу на будівництво від 27.04.2018 року, підтвердивши правомірність реалізації будівельного проєкту на Осокорках та чинність усіх дозвільних документів, включно з договорами оренди землі, детальним планом території (ДПТ) та містобудівними умовами й обмеженнями.

У листопаді 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову громадської організації "Екопарк Осокорки" про скасування дозволу ДАБІ на будівництво житлового комплексу "Патріотика на озерах" у житловому масиві "Осокорки-Центральні" в Дарницькому районі Києва, виданий ТОВ "Контактбудсервіс" і ТОВ "Будеволюція". Це рішення було скасовано в апеляційному порядку в 2019 році, а пізніше, в 2020 році, Верховний суд скасував обидва вказані рішення та направив справу на повторний розгляд.

У 2019 році депутати Київради підтримали рішення створити ландшафтний заказник "Озеро Тягле" для збереження цінних природних комплексів рослинного і тваринного світу заплави Дніпра на лівобережжі столиці.

Пізніше, 2021 року, було підписано меморандум про добудову ТОВ "Столиця Груп" (Stolitsa Group) проєктів збанкрутілої "Аркади": ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах".

20 січня 2025 року Stolitsa Group відкрила продаж у ЖК "Н2О" на столичних Осокорках між озерами Тягле і Небреж (колишній проєкт "Патріотика на озерах" від "Аркада"). Головним архітектором проєкту виступив Олексій Куцало з "КУБ Архітекс".

Ухвалою від 19 червня 2026 року Верховний суд відмовив у задоволенні касаційної скарги ГО "Екопарк Осокорки" та залишив у силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було відмовлено у позовних вимогах щодо скасування дозволу на виконання будівельних робіт №ІУ113181171313 від 27.04.2018 року. Рішення Верховного суду є остаточним та не підлягає оскарженню. "Таким чином, на найвищому судовому рівні підтверджено правомірність будівництва житлового комплексу "Н2О" та чинність відповідних дозвільних документів", – йдеться у релізі.

Раніше Верховний суд також підтвердив чинність договору оренди земельної ділянки (справа №910/10351/20), законність Детального плану території (справа №826/16737/18), законність містобудівних умов та обмежень (справа №640/1406/20), законність контрольної картки на порушення благоустрою (справа №826/13209/18).