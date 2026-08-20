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Зеленський: Україні потрібні ракети для Patriot, це не про подарунки – ми готові купувати зброю

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Військовослужбовці США стоять біля ракетної батареї Patriot у Газіантепі, Туреччина під час візиту із США. 04.02.2013
Військовослужбовці США стоять біля ракетної батареї Patriot у Газіантепі, Туреччина під час візиту із США. 04.02.2013 | Фото: Гленн Фосетт / Міністерство оборони США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть забезпечити партнери, Україна готова їх купувати.

"Потрібні ракети для Patriot, це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити.

Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За словами президента, для цього необхідні відповідні політичні рішення партнерів, передусім США.

Зеленський також повідомив, що внаслідок російського удару загинули 16 людей, ще майже 50 були поранені, пошкоджено понад 200 об'єктів, зокрема 86 будинків, дитячу лікарню та об'єкти соціальної інфраструктури.

"Ми обов'язково відповімо на цей російський удар, так само, як і на інший російський удар. Відповімо цілком справедливо і далекобійно", – заявив президент.

 

#ппо #ракети #зеленський
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