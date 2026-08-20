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Пожежа на місці удару по бізнес-центру в Голосіївському районі Києва ліквідована – ДСНС

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Пожежа на місці удару по бізнес-центру в Голосіївському районі Києва ліквідована – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Пожежа, яка виникла на місці падіння уламків БПЛА на бізнес-центр в Голосіївському районі Києва в четвер під час другої атаки російських окупантів на столицю за цю добу, наразі ліквідована, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Сталася пожежа покрівлі адміністративної офісної будівлі окремими осередками на площі 400 кв. м. ЇЇ вогнеборці ліквідували о 19:03. На місці події виявлено тіло однієї загиблої особи, ще двоє – постраждали", – повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Також повідомляється, що продовжуються роботи на місці обстрілу у Солом'янському районі, де пошкоджень зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок та інші розташовані поруч із ним.

Як повідомлялося, на місці падіння уламків БПЛА було знайдено тіло загиблої особи і двох травмованих. Таким чином кількість загиблих внаслідок російських атак на столицю в четвер зросла до 16 осіб, постраждалих до 41.

 

#київ #жертви #обстріл
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