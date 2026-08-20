Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ВАКС продовжить засідання з обрання запобіжного заходу Микитасю у п'ятницю

1 хв читати
Додати як джерело
ВАКС продовжить засідання з обрання запобіжного заходу Микитасю у п'ятницю

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) продовжить розгляд клопотання прокурора щодо обрання запобіжного заходу Максиму Микитасю у п'ятницю.

"Ми послухали прокурора, будемо завтра продовжувати та слухати сторону захисту", – повідомив суддя наприкінці засідання в четвер.

В якості запобіжного заходу Микитасю прокурор запросив тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 200 млн грн.

Як повідомлялося, 19 серпня НАБУ та САП оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат.

У четвер, 20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів.

На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України.

Вдень 19 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.

#київ #вакс #засідання
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Києві ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, можуть бути перебої з гарячою водою у Деснянському і Дніпровському районах – мер

У Києві ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, можуть бути перебої з гарячою водою у Деснянському і Дніпровському районах – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про першу за кілька місяців атаку російських окупантів на інфраструктурний об’єкт в українській столиці в четвер, …

Читати
НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними відео "Форест Гамп" і "Феміда" щодо відмивання коштів та рейдерства за участі топпосадовців

НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними відео "Форест Гамп" і "Феміда" щодо відмивання коштів та рейдерства за участі топпосадовців

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назв…

Читати