ВАКС продовжить засідання з обрання запобіжного заходу Микитасю у п'ятницю

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) продовжить розгляд клопотання прокурора щодо обрання запобіжного заходу Максиму Микитасю у п'ятницю.

"Ми послухали прокурора, будемо завтра продовжувати та слухати сторону захисту", – повідомив суддя наприкінці засідання в четвер.

В якості запобіжного заходу Микитасю прокурор запросив тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 200 млн грн.

Як повідомлялося, 19 серпня НАБУ та САП оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат.

У четвер, 20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів.

На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України.

Вдень 19 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.