Рівень води в Дністровському водосховищі досяг історичного мінімуму – "Укргідроенерго"

Рівень Дністровського водосховища з початку серпня знизився на 76 см і станом на 20 серпня становить 112,34 м за Балтійською системою висот, що для цієї календарної дати є найнижчим показником за всю історію спостережень, повідомило ПрАТ "Укргідроенерго".

Згідно з її повідомленням на сайті, за умов, коли природний приплив до Дністровського водосховища продовжує скорочуватися, завданням компанії стає збереження та максимально виважений розподіл водного ресурсу, тому генерація електроенергії підпорядковується встановленому режиму його використання, а не навпаки.

"Ми увійшли в період, коли фактично управляємо дефіцитом води. І тут пріоритет очевидний – люди та їхнє водозабезпечення. Енергетика важлива для країни, особливо в умовах війни, але вода Дністра сьогодні потрібна не лише для виробництва електроенергії. Вона має забезпечити роботу водозаборів, потреби громад і необхідний режим річки нижче за течією", – прокоментував генеральний директор "Укргідроенерго" Богдан Сухецький.

"Тому наше завдання – максимально відповідально пройти цей період і зберегти ресурс настільки, наскільки це можливо", – зазначив він.

"Укргідроенерго" уточнило, що, за оперативною оцінкою Українського гідрометеорологічного центру, від 17 серпня загальний приплив до Дністровського водосховища досягає приблизно 20% норми, яка для серпня становить 256 м³/с.

"Наразі "Укргідроенерго" працює відповідно до встановлених режимів та постійно відстежує гідрологічну ситуацію. Подальші рішення залежатимуть передусім від фактичного припливу до водосховища", – підкреслила компанія.

Як повідомлялося, 7 серпня "Укргідроенерго", що на Дністрі зафіксовано найнижчий приплив за весь період експлуатації Дністровського водосховища, що змушує здійснювати санітарні попуски води, суттєво менші за мінімальні. Тоді за рішенням державної міжвідомчої комісії з водосховища здійснювали попуски обсягом 85 м³/с. За звичайних умов мінімальний санітарний попуск має становити щонайменше 100 м³/с.

Причиною маловоддя компанія називає тривалий дефіцит опадів у басейні річки навесні та влітку, а не роботу ГЕС.

Генеральний директор "Укргідроенерго" Богдан Сухецький пояснював, що ГЕС працюють із тим обсягом води, який природно надходить до водосховища, і завданням компанії є ощадливо використовувати наявний ресурс і забезпечувати потреби населення, водокористувачів та екосистеми Дністра.

У компанії уточнили, що спостереження за водністю Дністра ведуться з 1895 року, із 2010 року річка перебуває в зоні маловоддя.