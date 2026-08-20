Глава МЗС Фінляндії після атаки на Київ наголосила на невідворотності відповідальності РФ за воєнні злочини

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен відреагувала на нічний російський обстріл Києва в ніч на 20 серпня, внаслідок якого загинули люди та постраждала дитяча лікарня, і наголосила, що Росія та її керівництво мають понести повну відповідальність за розв’язану агресію і завдані збитки.

"Вчора вночі російський обстріл Києва зачепив житлові райони та дитячу лікарню, в результаті чого загинуло щонайменше 13 осіб. Запуск десятків ракет і дронів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі – це не шлях до миру. Росія та її керівництво мають понести відповідальність за агресивну війну та завдані нею збитки. Фінляндія солідарна з Україною", – написала Валтонен в соцмережі Х.

Як повідомлялося, кількість загиблих внаслідок російських ударів в ніч на 20 серпня зросла до 15 осіб, також відомо про 39 постраждалих.