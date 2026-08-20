Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, можуть бути перебої з гарячою водою у Деснянському і Дніпровському районах – мер

1 хв читати
Додати як джерело
У Києві ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, можуть бути перебої з гарячою водою у Деснянському і Дніпровському районах – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про першу за кілька місяців атаку російських окупантів на інфраструктурний об’єкт в українській столиці в четвер, внаслідок чого в Деснянському та Дніпровському районах на лівому березі Дніпра можливі проблеми з водопостачанням.

"Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований об’єкт критичної інфраструктури. Перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів. Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури", – написав Кличко в Телеграм в четвер.

#гаряча_вода #атака_рф #інфраструктура
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними відео "Форест Гамп" і "Феміда" щодо відмивання коштів та рейдерства за участі топпосадовців

НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними відео "Форест Гамп" і "Феміда" щодо відмивання коштів та рейдерства за участі топпосадовців

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назв…

Читати