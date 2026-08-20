У Києві ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, можуть бути перебої з гарячою водою у Деснянському і Дніпровському районах – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про першу за кілька місяців атаку російських окупантів на інфраструктурний об’єкт в українській столиці в четвер, внаслідок чого в Деснянському та Дніпровському районах на лівому березі Дніпра можливі проблеми з водопостачанням.

"Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований об’єкт критичної інфраструктури. Перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів. Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури", – написав Кличко в Телеграм в четвер.