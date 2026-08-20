Міноборони оновило аптечні сумки для військових з урахуванням досвіду бойових дій

Міністерство оборони України повідомило про оновлення медичних підсумків для військовослужбовців з урахуванням досвіду інтенсивних бойових дій, фахівці оцінили їхню доступність та зручність у використанні, протестувавши понад 30 моделей зразків українського та іноземного виробництва й обравши з них чотири найкращі.

"Коли захисник отримав поранення, рахунок іде на секунди. Від зручності використання аптечних підсумків залежить життя, і якщо його спроектовано так, що потрібний засіб складно діставати, навички з такмеду можуть не врятувати – військовий просто не встигне ним скористатися. Ми перевірили різні варіанти і обрали рішення, які стануть новим стандартом забезпечення захисників", – сказав директор Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Дмитро Самофалов.

Як повідомляється на сайті відомства, усі обрані зразки пройшли тестування та опитування за критеріями ергономіки, швидкості скидання, амбідекстрії (доступу лівою та правою рукою) та організації внутрішнього простору.

В повідомленні йдеться про чотири різні моделі підсумків, до яких сформовано тимчасові вимоги (техніко-якісні характеристики).

На другому етапі розпочнеться дослідна експлуатація терміном до 1 року. Захисники на передовій випробують нові підсумки у реальних бойових умовах. Це дасть змогу отримати зворотний зв’язок та внести необхідні корективи.

Після збору відгуків та фіналізації характеристик буде розроблено офіційну Технічну специфікацію для запусків великих централізованих торгів через систему Prozorro.

За результатами тестування жоден виробник не отримує ексклюзивних прав чи монополії на постачання нових аптечних підсумків. Будь-який український або іноземний виробник зможе виготовити свою модель за оприлюдненими характеристиками та брати участь у відкритих торгах на рівних умовах, де переможець визначатиметься за найнижчою ціною.

Раніше Міноборони детально наводило склад індивідуальної аптечки військовослужбовця, яка є обов’язковим елементом спорядження та видається кожному захиснику.